Encuentro con ex gobernadores y reunión con director de CENACE: las actividades recientes del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se reunió con los ex gobernadores Melquiades Morales Flores y Guillermo Pacheco Pulido, según informó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Céspedes calificó el encuentro como un privilegio, destacando la oportunidad de compartir experiencias con sus predecesores en el cargo. Agradeció la generosidad de ambos ex gobernadores por seguir contribuyendo al estado de Puebla.

Guillermo Pacheco Pulido había mantenido cierta distancia del ámbito político, mientras que Melquiades Morales ha estado más activo recientemente apoyando la candidatura a la gubernatura de su hijo por Movimiento Ciudadano.

Además, el gobernador se reunió con Octavio Mota Palomino, director del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para analizar las necesidades en materia energética para futuros proyectos industriales en el estado. Se compartió una fotografía del encuentro, aunque no se detallaron los resultados.