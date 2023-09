El presidente municipal de Venustiano Carranza comenta sobre la resolución de derechos humanos a los Valencia Ávila

El presidente municipal de Venustiano Carranza, Ernesto García Rodríguez, se pronunció sobre la reciente resolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) que reconoce a los Valencia Ávila como "víctimas del Estado". García Rodríguez enfatizó que este reconocimiento no implica su inocencia o culpabilidad, ya que el proceso judicial aún continúa.

En el municipio de Venustiano Carranza, existen dos grupos políticos prominentes: el encabezado por García Rodríguez y el liderado por los Valencia Ávila. Este último grupo solía estar en el poder antes de ser desafiados por García Rodríguez en dos ocasiones hasta que finalmente asumió la alcaldía.

Hace unos días, Marconi Antonio Valencia Ávila reveló en redes sociales que la CDHEP había reconocido a 15 miembros de su familia como víctimas del Estado debido a cateos realizados en su hogar durante 2019. En ese momento, fueron señalados por presuntos vínculos con actividades delictivas por parte del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.

Además, se dio a conocer un segundo incidente ocurrido en 2020 donde las autoridades judiciales emitieron una segunda orden de cateo resultando en robo, privación ilegal de la libertad y lesiones causadas por proyectiles disparados con armas de fuego hacia Marconi Antonio Valencia y otros miembros de su familia. Este incidente involucró también niños, mujeres y adultos mayores.

Marconi Antonio Valencia destacó que esta recomendación emitida por la CDHEP sienta un precedente importante al demostrar "que fuimos objeto de cateos arbitrarios en 2018, difamaciones múltiples y amenazas por parte de diversas autoridades y medios de comunicación".

Por su parte, García Rodríguez expresó haber leído las recomendaciones emitidas por la CDHEP al estado pero subrayó que eso no cambia la situación para la familia Valencia. Aseguró que no los ve como enemigos personales, sino como adversarios políticos ya que los conoce bien y no guarda resentimientos hacia nadie.

El presidente municipal manifestó su deseo de que la familia Valencia resuelva su situación y todo se resuelva en buenos términos. Sin embargo, aclaró que es un caso del cual puede comentar poco debido a que son las autoridades quienes deben hacer su trabajo.

En caso de que Marco Antonio Valencia no tenga limitaciones legales para participar en política electoral, podría convertirse en el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) bajo una alianza con el PRI y el PRD. En este escenario, García Rodríguez enfrentaría por tercera vez consecutiva a un miembro más de la familia Valencia durante las elecciones municipales si decide buscar la reelección.