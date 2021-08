El padre de Britney Spears dejará de ser su tutor: ¡victoria!

Jamie, el padre de Britney Spear, dejará de ser el tutor de su hija por primera vez desde el 2008. Esto quiere decir que la batalla legal entre ambos ha llegado a su fin. La cantante norteamericana volverá a tener posesión de su dinero y de sus bienes. Así lo han declarado los abogados de la artista.

"Celebramos que el señor Spears y su abogado hayan admitido en una declaración que debe dejar su puesto".

Britney Spears pone fin a una pesadilla

Jamie había controlado por completo el dinero y los inmuebles de su hija desde el 2008, fecha en la cual se declaró que Britney tenía una salud mental deteriorada y que por ello no podía hacerse cargo de ella misma.

Esta misma semana el padre decidió ceder todos sus derechos sobre la fortuna de Spears. Así fue como, por fin, la cantante pudo acceder de nuevo a lo que le pertenece. La artista tenía meses luchando contra su familia para que le diesen la posesión de su dinero y demás pertenencias.

Tanto los abogados como los medios declararon lo sucedido como una gran victoria para Britney Spears. Al fin su petición fue escuchada por los tribunales y estos decidieron actuar para devolverle su capital.

El documento judicial de Jamie se hizo público, allí se explica que él no considera necesario retirar la tutela, pero que no quiere que el caso se vuelva público. Por esta razón piensa que no es necesario librar una batalla que no sirve de nada para los intereses de su hija.

"El señor Spears quiere trabajar con el tribunal y con el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada hacia un nuevo tutor", agrega el documento legal.

Algo que no quedó claro es que en ningún momento se expone cuándo el padre dejará la tutela y el manejo de las propiedades de Britney Spears. Las cuales están valoradas en unos 60 millones de dólares.