El llamado a la unidad y continuidad de Morena en Puebla: Mensaje de Alejandro Armenta Mier

El coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha emitido un mensaje de humildad dirigido a sus compañeros de partido en un esfuerzo por mantener la unidad durante el proceso electoral. En un video publicado en su cuenta oficial, el senador poblano expresó su disposición para trabajar junto al diputado federal Ignacio Mier Velazco, la ex alcadesa capitalina Claudia Rivera Vivanco, el ex delegado federal Rodrigo Abdala y otros ex secretarios de estado.

Armenta Mier subrayó la importancia de mantener la unidad interna para cumplir con las tareas asignadas por parte de la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum Pardo durante este proceso electoral. Reconoció el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Sheinbaum Pardo como los pilares principales de la Cuarta Transformación.

Además reiteró su compromiso para impulsar el proyecto presidencial de Sheinbaum Pardo con miras a dar continuidad al trabajo del presidente del país. Agradeció igualmente el apoyo recibido por parte de los ciudadanos para obtener el triunfo en el proceso interno del partido y convertirse así en candidato a gubernatura.

El 11 de noviembre se anunciaron los nombres que van a encabezar las nueve candidaturas a gobiernos estatales a renovar en 2024, siendo elegido Alejandro Armenta con un posicionamiento del 22.3%. A lo largo del día, otros morenistas perdedores manifestaron públicamente su apoyo al proyecto mientras que Ignacio Mier señaló que consultará con sus simpatizantes sobre su futuro político.