El gobernador de Puebla lamenta la agresión tumultuaria contra Ernesto Calderón y enfatiza la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos

Tras la vinculación a proceso de los jóvenes que participaron en la agresión tumultuaria contra Ernesto Calderón el pasado 9 de septiembre en Angelópolis, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, consideró el caso como lamentable y remarcó que "toda acción tiene consecuencias". Enfatizó, además, que no debe evadirse la responsabilidad que tienen los padres de familia sobre la crianza de sus hijos.

Durante la ceremonia alusiva al 202 aniversario de Consumación de la Independencia de México, el mandatario estatal pidió un espacio en la tribuna para externar su condena frente a los hechos que derivaron en graves lesiones para el joven Ernesto Calderón.

Céspedes Peregrina enfatizó que los hechos nunca debieron ocurrir en primera instancia, pues remarcó que se trata de conductas prevenibles mediante la unidad, el respeto y la educación en los hogares. "Tenemos que volver a reencontrarnos, tenemos que seguir [promoviendo] la unidad [ante] hechos lamentables como los que pasaron con los jóvenes", expresó.

Señaló que aunque no es su responsabilidad emitir juicios sí es su obligación hacer un llamado a la reflexión de la población en torno a este caso. "No es un tema que me corresponde a mí. Lo que me corresponde es hacer el llamado a reflexión en cada uno de los hogares poblanos. A saber perfectamente bien cómo luchamos todos para volver a ser comunidad. ¿Cómo logramos hacer qué jamás nos veamos peleando poblanos contra poblanos?", comentó.

También dijo que es importante que las autoridades judiciales se encarguen de dar continuidad al caso, pues recordó que toda acción tiene consecuencias.

El mandatario poblano expuso que la vinculación a proceso de Francisco N y Luis N, hermanos que participaron en la agresión contra Ernesto Calderón, no es un hecho que deba ser celebrado. Enfatizó que los actos no tuvieron que haber ocurrido de esa manera. "Es algo que a mí, en lo personal, me duele y me lastima. Primero, porque nunca debió haber sucedido. El paso de la ley es un paso que desgraciadamente nunca debió haber sucedido", señaló.

Finalmente, es importante recordar que fue durante la noche del martes 26 de septiembre cuando los hermanos fueron vinculados por los delitos de lesiones calificadas y discriminación contra Ernesto Calderón y dos jóvenes llamados Susana y Maximiliano según resolvió la juez de Control Magaly Escamilla.

Ambos estarán recluidos en el penal de San Miguel durante dos meses mientras se llevan a cabo investigaciones complementarias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).