El gobernador de Puebla apoya a Olimpia Coral Melo tras incidente en Huehuetla

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha manifestado su respaldo a la activista Olimpia Coral Melo y sus acompañantes luego de los incidentes ocurridos en la carretera de Huehuetla.

Tras la denuncia pública de Olimpia en redes sociales, fuerzas policiales estatales y municipales se desplegaron para asegurar su protección y acompañarla a un lugar seguro. El gobernador ha ordenado que el acompañamiento continúe para garantizar su seguridad en todo momento.

Se ha reportado que el agresor está bajo custodia de las autoridades pertinentes, según lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Además, se mantiene comunicación con Olimpia a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para brindarle las condiciones necesarias para mantener su tranquilidad.

El mandatario afirmó que no permitirá ninguna amenaza contra la paz ciudadana. En sus palabras: "He instruido continuar con el acompañamiento para garantizar su seguridad (...) no toleraremos ninguna amenaza a la paz de las y los ciudadanos".