El dirigente del PSI rechaza negociaciones para formar coalición electoral y respalda a Nadia Navarro

El líder del partido Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, ha rechazado categóricamente la existencia de cualquier negociación o acuerdo formal entre el PAN, PRI y PRD para formar parte de una coalición electoral.

En declaraciones a medios de comunicación, Navarro afirmó que su partido no ha tomado una decisión definitiva sobre unirse a alguna coalición electoral para el proceso 2023-2024, ya que aseguró que no han mantenido conversaciones con líderes de otros partidos políticos. También señaló que no han recibido invitaciones formales por parte de los aspirantes a cargos públicos, dejando en claro que todavía no se ha definido su integración en ninguna coalición electoral.

"El PSI aún no ha definido absolutamente nada con nadie. Los tiempos electorales como partido local nos dan hasta marzo del siguiente año para elegir las últimas candidaturas... Repito, todavía no hay ningún tema con ningún personaje de alguna coalición. Estoy ocupado enfocado en cumplir como diputado", afirmó.

Por lo tanto, el también diputado local señaló que cualquier negociación entre fuerzas políticas requiere invitaciones formales por parte de cada presidente de partido.

Además, explicó que actualmente el PSI está buscando perfiles para encabezar los 217 ayuntamientos municipales y está recorriendo los municipios del estado con este fin. Actualmente cuentan con cien perfiles para estos cargos.

Asimismo, reiteró su apoyo a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Nadia Navarro, en sus aspiraciones a la gubernatura del estado: "Vamos a estar con ella con los ojos cerrados".

"Nadia Navarro tiene un proyecto y lo va a definir en su momento. Por supuesto y con los ojos cerrados ahí vamos a estar porque es hija del Pacto Social de Integración", agregó Navarro Corro.