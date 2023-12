El cabildo de Puebla avala nombramiento de presidente suplente para La Resurrección

Aprobado edil suplente para La Resurrección

A 10 días de la detención de Adolfo N, edil de la junta auxiliar de La Resurrección, el cabildo de Puebla avaló por mayoría de votos el nombramiento de Delfino Juárez Pérez como presidente suplente de dicha comunidad indígena. No obstante, se desconoce cuándo rendirá protesta.

Durante sesión extraordinaria del cabildo, la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Ruiz Benítez, presentó el punto de acuerdo para avalar al edil suplente, argumentando que se necesita corresponsabilidad con las juntas auxiliares para lograr un buen gobierno.

Ruiz Benítez explicó que en estos momentos Adolfo N está detenido desde el pasado 21 de noviembre durante una gresca frente al Palacio Municipal y posteriormente vinculado a proceso, por lo que no puede ejercer las funciones que requiere dicha comunidad. Por ello la necesidad urgente de un suplente.

El regidor Leobardo Rodríguez Juárez criticó lo sucedido y mencionó situaciones similares en las que no se había procedido con la misma rigurosidad. El debate sigue abierto mientras los más de 10 mil habitantes esperan respuesta y soluciones.

Por su parte Carlos Montiel Solana puntualizó que al ayuntamiento o cabildo no le corresponde determinar la culpabilidad o no del edil y las otras dos personas detenidas. No deben involucrar el caso con tintes políticos.

Ante esto Vanessa Rendón Martínez agregó que solo se propuso dar una solución a una problemática existente en dicha comunidad y que no se impone a nadie. Cabe mencionar que fue el 21 de noviembre cuando más de 80 habitantes manifestaron frente al Zócalo pidiendo una mesa diálogo para denunciar clausuras realizadas en su comunidad, generando enfrentamientos entre policías y colonos.