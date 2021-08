Eduardo Yáñez explicó por qué no puede vivir con su hijo

Parece que para nadie es un secreto la mala relación que tiene el actor mexicano Eduardo Yáñez con su hijo. Inclusive, cuando un reportero llegó a preguntarle por su relación con este, el artista fue directamente a darle unos golpes. Hace poco Yáñez salió a la luz y dejó muy claro que ama a su hijo, pero no puede vivir con este.

Eduardo Yáñez y la complicada relación con su hijo

Todo este tema surgió en una entrevista que le concedió el actor a Jordi Rosado. Allí explicó que tuvo la oportunidad de que su hijo viviera con él y que estaba muy feliz por ello. Dicha felicidad no duró mucho porque la relación entre ambos no era positiva, así que no pudieron unir sus caminos.

“No sabes cómo ser padre, mi información era que no le falte nada, que no tenga ni un poquito de necesidad. Quise darle todo y la cagu… Se convirtió en un junior y cogió un camino que ahora nos tiene separados y así se va a quedar porque yo ya no voy a cambiar mi forma de pensar”, declaró el actor mexicano.

Eduaro Yáñez dejó muy claro en la entrevista que cuando vivió con su hijo intentó darle todo, pero que eso no le funcionó en lo absoluto.

“Intenté lo mejor de mí y lo mejor de mí es mucho en cantidad y poco en sabiduría y si no fue suficiente, así es como estamos y así nos vamos a quedar. Que no haya duda alguna de que yo amo a mi hijo, lo amo profundamente. Más que padre me hizo amigo, fuimos grandes amigos, cómplices, lo amo, lo adoro, no lo quiero a mi lado”.

Así de difícil ha sido la situación del actor con su hijo, nunca pudieron hacer las pases, pero al menos terminaron como buenos amigos mientras estuvieron juntos.