Desmitificando el VIH: Una Lucha Contra el Estigma y la Desinformación

“Pacientes con VIH piden terminar con los mitos y estigmas sobre su enfermedad”, aseguran fuentes médicas.

A casi 40 años del primer caso de VIH en Puebla, que se registró en 1984, los diagnósticos siguen siendo comunes. Hasta el tercer trimestre de 2023 se han reportado 178 nuevos pacientes, lo que suma un total de 16,575 personas con esta infección según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA.

Con motivo del Día Mundial del SIDA, especialistas y pacientes hacen un llamado a mantenerse alerta ante esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una enfermedad de transmisión sexual que debilita el sistema inmunitario. El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), por otro lado, es la etapa más avanzada la infección.

Desafortunadamente, persiste en la sociedad una severa desinformación sobre esta enfermedad. Eduardo López Villalobos, coordinador clínico y Luis Daniel Torres Ortigoza enfatizan en la importancia de consultar fuentes confiables para obtener información verídica.

La coordinadora estatal de programas para VIH, ITS y Hepatitis C María Claudia Rivera Luna insta a acabar con los prejuicios hacia las orientaciones sexuales diferenciadas ya que esto alimenta desinformación sobre cómo se adquiere esta infección. Asimismo recuerda que cualquier persona sexualmente activa puede contraer el virus si no toma precauciones necesarias durante sus relaciones sexuales.

Finalmente recalca Onan Vásquez Chávez enfatiza también en el tema laboral expresando casos reales donde personas vieron violados sus derechos humanos debido a discriminaciones infundadas debido a su padecimiento viral mientras solicitan empleo o al enterarse un empleador por medio legal innecesario acerca del padecimiento viral cerrándoles las puertas laborales o sometiéndolos incluso al hostigamiento dentro del entorno laboral.