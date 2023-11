Denuncian falta de atención médica en clínica del IMSS en Atlixco

Una madre de familia en Atlixco denunció falta de atención médica por parte de la clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de que su hijo sufriera un accidente y tuviera que esperar más de 2 horas sin ser atendido.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado jueves, cuando un niño fue mordido por un perro, dañándole su ojo derecho. A pesar de trasladarlo a una clínica particular, el sangrado extremo necesitó que fuera enviado al IMSS. Una vez allí, tardaron casi dos horas en tomarle los signos vitales al pequeño y atenderlo, lo que provocó la molestia y decisión por parte de la familia de retirarse.

La madre expresó su inconformidad asegurando "No se vale, la atención es nula," y señalando que este tipo de situaciones no son nuevas en esa clínica. Mientras tanto, levantó su denuncia correspondiente en la institución pero no descarta acudir a las autoridades pertinentes para asegurar mayor atención en este tipo de accidentes.