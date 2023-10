Denuncia de dirigente estatal y diputado local busca salvaguardar su derecho a contender en 2024

Dirigente estatal debe medir sus comentarios, afirma diputado local

El diputado local Eduardo Alcántara Montiel expresó la necesidad de que la dirigente estatal modere sus comentarios, tras presentar una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) con el objetivo de proteger su derecho a postularse para un cargo en 2024.

Durante una entrevista, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral para salvaguardar sus derechos político-electorales, especialmente su participación en la contienda interna de su partido para registrar candidatos en las elecciones de 2024. Esto fue en respuesta a las declaraciones de Augusta Díaz de Rivera, presidenta del partido político, quien afirmó que los estatutos le impiden inscribirse.

Alcántara Montiel señaló que los comentarios hechos por la líder del PAN están prejuzgando un evento que aún no ha ocurrido y consideró que no se deben emitir ese tipo de opiniones. Además, enfatizó la importancia de medir los comentarios y no hacerlos públicamente.

El diputado también mencionó que lo expresado por la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN contradice lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se determinó que incurrió en violencia política contra las mujeres. Sin embargo, considera excesivas las medidas disciplinarias impuestas y destaca que su inclusión en el registro de personas sancionadas fue una medida para evitar repetición y no tiene naturaleza penal.

"Lo que estoy buscando es dejar claro que mis derechos están protegidos y que ninguna persona, basándose en una decisión personal, pueda prejuzgar a su criterio. Lo que debe prevalecer es mi derecho, que está por encima de una posición personal", afirmó Alcántara Montiel.

El diputado confía en que el Tribunal Electoral resolverá a su favor, pero no descarta la posibilidad de que el caso sea remitido al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ya que la normativa establece que se deben agotar las instancias partidistas antes de recurrir a los órganos electorales.

Cabe recordar las declaraciones públicas de Díaz de Rivera, quien afirmó que Alcántara Montiel no podría buscar una candidatura por el PAN en el próximo proceso electoral debido a los estatutos partidistas que prohíben registrar a personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres.

Ante ello, el legislador local presentó un juicio ante el TEEP y resaltó una mala interpretación de los estatutos, puesto se afirma no haber recibido una sanción suspensiva del ejercicio de sus derechos político-electorales.

El panista fue acusado de solicitar favores sexuales y económicos a Erika De La Vega en 2021 a cambio de obtener la candidatura para la alcaldía municipal de San Pedro Cholula.