Demandó a vidente porque no deshizo el hechizo que le hizo su exnovia

Todos hemos escuchado alguna vez, que una mujer despechada puede arruinar la vida de un hombre e, incluso, una familia entera. Algunas veces esto incluye solicitar las ayuda de alguna vidente.

¡Ten cuidado con quién sales!

Este parecería ser el consejo de una madre cuando sus hijos comienzan a tener novias o novios. Sin embargo, es una recomendación sabía que deberías tener en cuenta para que no te pase lo que le sucedió a Mauro Restrepo, un hombre a quien su ex novia le había hecho un "amarre". Luego de esa relación, él se casó con otra mujer pero tras estar su matrimonio en peligro por problemas de pareja, Mauro decidió demandar a la vidente por no cumplir su promesa de deshacer el hechizo de su ex.

La demanda contra la vidente

El hecho tuvo lugar en Los Ángeles. El hombre habría encontrado en Google a la vidente Sophia Adams quién prometía, entre otras cosas, deshacer amarres de amores pasados. Tras realizar una lectura de tarot le había comentado a Mauro que su mala suerte con su matrimonio actual se debía al despecho de una exnovia quien le había hecho un amarre; para desarmar dicho hechizo, serían necesarios 5 mil dólares. El hombre pagó el precio con la promesa de salvar su matrimonio. Sin embargo, las cosas no resultaron como él esperaba y, poco tiempo después, demandó a la vidente por incumplimiento de su promesa por el importe de 25.000 dólares.

Seguro la próxima vez que ella quiera "engañar" a sus clientes con falsos amarres o promesas que no pueda cumplir, lo pensará dos veces...