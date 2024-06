Decretos prescritos contra exalcaldes de Puebla: ¿Qué consecuencias enfrentarán?

Hace casi tres años, los recientes decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado (POE) con presuntos procedimientos administrativos para algunos exalcaldes, incluido José Juan Espinosa, han prescrito. Sin embargo, estos decretos no habían sido publicados en la gaceta correspondiente hasta ahora, lo que significa que las ex autoridades municipales no enfrentan actualmente ningún proceso por presuntas irregularidades. En los documentos disponibles en la página web se puede confirmar esta información: "El gobernador hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno".

En diciembre de 2021, el Legislativo inició una serie de procedimientos administrativos contra 28 exalcaldes por posibles daños patrimoniales. Entre ellos se encuentra José Juan Espinosa de San Pedro Cholula y Pablo Morales Ugalde de Palmar de Bravo. Cada uno con observaciones que señalan pérdidas económicas desde los 488 mil hasta más de 10 millones por supuestas irregularidades. A pesar de esto, dichos procedimientos han prescrito y no habían sido publicados en el POE durante este tiempo; por lo tanto, recientemente se han dado a conocer en la gaceta oficial.

Aunque estos datos se han hecho públicos ahora, esto no implica necesariamente que se iniciarán acciones legales o administrativas contra los exalcaldes mencionados anteriormente como Lorena Margarita Candelario Peña de Tepexco; Lino Romero Posada de Tlanepantla; Emilio Delgado De Dios of Tulcingo; Maribel Ramírez Pablo of Xayacatlán de Bravo; José Román Bartolo Pérez of San Salvador El Seco; Ernestina Fernández Méndez Presidenta Municipal of Tehuacán; Vicente Lucía Morales of Tepango Rodríguez Rigoberto David Martínez Rosas Presidente Municipal of San Gabriel Chilac Wilfrido Villanueva Martínez of San Jerónimo Xayacatlán and Jose Rafael Nunez Ramirez Treasurer from Texmelucan.

Sin embargo es importante destacar a Rigoberto David Martínez Rosas Presidente Municipal from San Gabriel Chilac and Jose Rafael Núñez Ramírez from San Martin Texmelucan as well as Pablo Morales Ugalde Mayor from Palmar Bravo who are also part of the mentioned former mayors facing these procedures according to the published information in the official gazette.