Cuando Ricky Martin se quitó los pantalones en "Lip Sync Battle"

Actualmente, en pleno 2021, Ricky Martin sigue siendo una de las celebridades más importantes del mundo de la música. Tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Pero no solo eso, también ha demostrado ser un activista social que derrocha mucha personalidad.

Ricky Martin conquistó al mundo con un baile sin pantalones

Hace poco el cantante puertorriqueño cautivó a una gran cantidad de personas después de hacer un baile sin pantalones en el programa Comedy Central, Lip Sync Battle. En ese momento el artista fue el centro de atención de todo el programa.

Se pudo ver cómo cobró protagonismo inmediatamente y todo el mundo se empezó a divertir en grande con lo que estaba haciendo. El show de inmediato se puso al rojo vivo gracias a su asombroso y sensual baile.

Todo esto ocurrió debido a que Ricky Martin tenía que hacer una imitación para poder ganar el juego. Así que el cantante se lo tomó muy en serio y no escatimó ningún tipo de recurso para alzarse con la victoria.

Ricky empezó a bailar a toda dar la canción "Old Time Rock and Roll" de Bob Seger. Además, esta no era una pista cualquier, se trataba de recrear una de las escenas más memorables del cine.

Estamos hablando de la película Risky Business de 1983, la cual estaba protagonizada por Tom Cruise y en poco tiempo se convirtió en un clásico de la industria. La coreografía de la película pone a Cruise a bailar dentro de su hogar en interiores y con el equipo de sonido a todo volumen.

Así pues, lo cierto es que en Comedy Central no quedó duda alguna de que Ricky es un gran bailarín. No solo animó al público con su interpretación de la escena, sino que puso en práctica unos pasos realmente bien ejecutados.