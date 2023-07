Construyendo juntos: el llamado de Xóchitl Gálvez para enfrentar a Morena

"¡Este proyecto lo tenemos que construir entre todos, no me dejen sola!", fue el llamado de Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante del Frente Amplio por México, durante su primera visita al estado de Puebla. Gálvez recibió el respaldo de varios líderes panistas en su lucha contra el partido en el poder, Morena. Reconoció que enfrentarse a Morena no será tarea fácil y destacó la importancia del apoyo colectivo para lograr un cambio. Durante su visita a Puebla, estuvo acompañada por destacados dirigentes panistas y legisladores federales. En un evento llamado "México mereces más", la aspirante criticó las políticas fallidas del presidente Andrés Manuel López Obrador y defendió sus propuestas para fortalecer los programas sociales del país. Además, señaló los altos costos asociados con proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas que aún no funciona correctamente. Gálvez afirmó que si se convierte en presidenta abrirá las puertas de Palacio Nacional a las demandas ciudadanas. La movilidad también fue uno de los temas principales durante su visita, donde expresó su compromiso con fomentar el uso de la bicicleta y mejorar la infraestructura vial para peatones y ciclistas. Agradeció el apoyo recibido por parte de diversas organizaciones civiles e instó a seguir recolectando firmas digitales para respaldar su proyecto político como coordinadora del Frente Amplio por México. Concluyendo su discurso, pidió a los poblanos otorgarle su confianza e incentivarla a través de las redes sociales y la firma en la plataforma del Frente Amplio.