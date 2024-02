Competencia de downhill reactiva la economía y el turismo en Amozoc

Un centenar de competidores nacionales e internacionales se dieron cita en la Pista "La Cruz de Downhill" en San Salvador Chachapa, perteneciente al municipio de Amozoc. El evento fue organizado por ejidatarios de la Franja en Chachapa, así como por Jesús y José Nieto, Javier y José Vidal, y Roberto Uvando. Estos jóvenes tienen como objetivo posicionar la pista para competiciones a nivel panamericano.

"La idea primordial es reactivar la economía, el turismo y los eventos deportivos en una zona donde está manchada por la inseguridad and buscamos una forma de explotar la riqueza natural con la que contamos and ayudar a que la gente de fuera (otros estados and países) se lleven un buen sabor de boca and que conozcan a Amozoc por buenas acciones," aseguró Roberto Uvando.

La competencia contaba con tres pistas federadas evaluadas a nivel nacional para ser sede de eventos internacionales. Además del verdadero reto que presentaba, los competidores disfrutaron del paisaje que ofrecía el municipio. Equipos provenientes de México, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Toluca, Hidalgo,Alemania y Estados Unidos visitaron Amozoc para participar en esta emocionante competencia.

El downhill es una disciplina deportiva consistente en descender colinas o montañas lo más rápido posible sobre una bicicleta. Los cerros ubicados en la Franja de Chachapa and Mendizabal representan un verdadero desafío para los atletas y han generado interés para convertir esta pista en escenario para un evento panamericano.

Los organizadores tienen como meta aumentar las competencias este año y promover el turismo deportivo extremo en el municipio de Amozoc.