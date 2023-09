Cinco padres y madres acusan a directora de alterar calificaciones para cobrar exámenes extraordinarios en institución educativa.

Un grupo de cinco madres y padres de familia ha acusado a la directora de nivel secundaria del Instituto Alejandría, ubicado en la capital poblana, de alterar presuntamente las calificaciones de sus hijos con el fin de cobrar exámenes extraordinarios durante el ciclo escolar 2022-2023.

En una entrevista con El Sol de Puebla, Perla Cruz Bello, una de las quejosas, declaró que después de presentar pruebas que demostraban que los alumnos no habían reprobado, la directora los dio de baja sin justificación alguna. Por lo tanto, algunos alumnos, incluida su hija, no pudieron ingresar al presente ciclo escolar.

Según los denunciantes, el presunto fraude fue descubierto cuando una tutora se enteró que su hijo había reprobado dos materias y acudió a una Coordinación de Desarrollo Educativo (CORDE) para verificar si las calificaciones coincidían con las enviadas a la Secretaría Educación Pública (SEP) estatal. Inmediatamente después, la madre alertó al resto de los tutores debido a que cada uno había pagado 350 pesos por cada examen extraordinario. Los demás tutores verificaron esta información ante la CORDE.

"Resultó que mi hija no reprobó ninguna materia y en la lista que nos mandó la directora había reprobado todas (...) desde el principio tuvimos sospechas porque nos pidió que el pago fuera en efectivo para los exámenes y para las colegiaturas sí podíamos hacer transferencia o pagar con tarjeta", afirmó Perla.

Por este motivo, en agosto pasado Perla presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) con el número de registro 257087 por el presunto fraude y la negación de poder reinscribir a su hija en la institución.

"No pude inscribirla en otra escuela privada porque no puedo costearlo, ni tampoco en una escuela pública porque se pasó el plazo para inscribirse y no encontré cupo en ninguna", explicó Perla.

Mientras tanto, los demás padres enviaron un documento a Isabel Merlo Talavera, titular de la SEP estatal, exigiendo la destitución de la directora, a quien también acusaron de varias irregularidades dentro del plantel. Además de los cobros injustificados, señalaron que supuestamente se solicitaron cuotas por cada 10 minutos que los padres llegaran tarde por sus hijos y también acusaron a la directora de ignorar las quejas presentadas durante el ciclo escolar.

Esta editorial contactó con la institución para buscar comentarios por parte de la directora sobre estas acusaciones. La solicitud fue atendida por una empleada del plantel llamada Luisa Castell, quien indicó que la directora proporcionará información sobre este caso más adelante. Hasta el momento del cierre de esta edición, no hubo respuesta por parte dela directora.