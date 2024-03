CEPIADET: Promoviendo la justicia y derechos de los indígenas a través de la traducción

El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET) es una organización conformada por profesionales indígenas que ha surgido con el propósito de asegurar que los hablantes de lenguas originarias puedan ejercer sus derechos y tener acceso a la justicia. Estos profesionales interpretan y traducen leyes del español para que la población pueda comprenderlas y aplicarlas.

En el estado de Puebla, se ha realizado la traducción al náhuatl de las Leyes Generales contra la Desaparición y la Tortura, tituladas "Tjkuilolis Kejkejpalis Ika in Tatilinkatanauatilmej Ika in Ixpololis Uan Xokolilis". Esta iniciativa forma parte de un proyecto que también abarca los estados Jalisco, Puebla y Veracruz, con la creación del micrositio “No me lastimes”, donde se pueden encontrar todos los textos disponibles.

El pasado 1° de marzo, el micrositio fue presentado en la Universidad Iberoamericana campus Puebla por Gabriela León Ortiz, miembro del Centro e intérprete acreditada en "Tu´un Savi" (mixteco-español) por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

El objetivo principal de este micrositio es difundir las leyes generales sobre tortura y desaparición para facilitar a las personas indígenas víctimas o familiares acceder a la verdad y justicia. Además, se han desarrollado materiales radiofónicos en diferentes idiomas trabajados como parte de una estrategia global.

Hasta ahora se han traducido las Leyes Generales en Yaqui, Popoluca y Popoloca; producido anuncios radiofónicos sobre estas temáticas; así como difundido estos materiales en diversas instancias institucionales y comunitarias. En relación específicamente a Puebla, se ha elaborado un mapa del idioma náhuatl en todo su territorio para explicar en esta lengua disposiciones clave relacionadas con personas desaparecidas.

Además, se brinda información detallada sobre cómo acceder al banco nacional forense si tienen un familiar desaparecido e instrucciones sobre otros recursos tecnológicos disponibles. Todo ello tiene como objetivo fomentar un diálogo intercultural promoviendo inclusión lingüística para aquellos familiares buscando justicia.