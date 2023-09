CDHP pide justicia para hombre torturado tras recuperar su camioneta

Hombre es detenido y torturado tras recuperación de su camioneta

Un hombre vivió una pesadilla luego de que le robaran su camioneta y, posteriormente, recibiera la noticia de que había sido recuperada. Sin embargo, al acudir al corralón de Rancho Colorado para recogerla, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) quienes lo acusaron de cometer varios ilícitos utilizando dicho vehículo.

A pesar de no haberse presentado pruebas que sustentaran estas acusaciones, el hombre fue sometido a torturas que le generaron un trastorno psicológico.

Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) envió una recomendación al fiscal Gilberto Higuera Bernal exigiendo atención gratuita para el agraviado, capacitación en derechos humanos para los trabajadores involucrados en los hechos y una investigación exhaustiva sobre los funcionarios responsables.

De acuerdo con la víctima, decidió no denunciar el robo inicial por miedo a represalias. Los asaltantes amenazaron a su hermano mostrándole una fotografía familiar e instruyéndole a no informar a las autoridades so pena de poner en peligro sus vidas. Tiempo después recibió la llamada informándole sobre el hallazgo del vehículo.

El hombre pagó 850 pesos por abandono en vía pública y se le indicó regresar al día siguiente para recuperar su camioneta. Sin embargo, cuando volvió encontró cerrado el corralón y fue objeto de agresiones por parte de agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión.

Según su relato, los agentes lo acusaron sin fundamento de realizar actividades ilícitas y lo sometieron a golpes físicos. Además, pusieron una bolsa en su cabeza para torturarlo y presionaron a su pareja con violencia. Finalmente, fue detenido y encarcelado sin que se encontraran evidencias que comprobaran su participación en delitos.

No fue hasta el 22 de enero de este año que un juez suspendió el proceso en su favor debido a la falta de pruebas y medidas cautelares. Sin embargo, las secuelas psicológicas como zumbidos constantes, dificultades para dormir y un grave daño psicológico persisten hasta hoy.

Ante estos hechos indignantes, la CDH exige a la FGE una reparación integral para la víctima que incluya medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías contra la repetición del abuso. Asimismo, solicita atención psicológica especializada continua e inmediata para el afectado.

Finalmente, se espera que se inicie una investigación contra los servidores públicos involucrados por abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal con las correspondientes sanciones.