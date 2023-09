Carlos Navarro Corro descarta que Marko Cortés minimizara a Nadia Navarro y confirma a Eduardo Rivera como candidato en 2024

El dirigente estatal del partido Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, descartó que el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, haya minimizado a la aspirante a la gubernatura, Nadia Navarro. Sin embargo, consideró que "no fue la mejor forma", tras confirmar que el alcalde Eduardo Rivera será su candidato en 2024.

Después de que el 21 de septiembre el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) bajó de la contienda por la gubernatura del estado a las y los demás aspirantes, incluyendo a Navarro, su padre y líder estatal del PSI insistió en que es su mejor perfil femenino para el gobierno del Estado. Por lo tanto, no descartó la posibilidad de que los represente para la gubernatura.

En entrevista con medios de comunicación, Navarro Corro descartó que Cortés Mendoza haya existido descortesía por parte del líder del instituto albiazul nacional. Sin embargo, dijo que quizá no fue la mejor forma y hubo falta de tacto.

"No le llamo minimizar y esa declaración le toca a la senadora Nadie Navarro (...). No hay ninguna descortesía; tal vez es forma o falta de tacto pero no le veo ninguna descortesía. La política continúa; no termina hoy", declaró.

En este sentido, comentó que el PSI podría apostar por la senadora para una candidatura al gobierno de Puebla en 2024. Considera que ha demostrado talento y capacidad durante su trabajo en el Senado.

"Claro; por supuesto. Yo creo que es un perfil muy competitivo (...). En las encuestas realizadas, es una mujer muy competitiva. Ella tiene claro lo que quiere; no es una política improvisada", puntualizó.

Finalmente, reiteró que el PSI no está pensando en crear alguna coalición electoral para el siguiente proceso. Todo ello, ya que afirmó ser respetuoso de los tiempos establecidos por los partidos de registro nacional.

No hay que olvidar que después del "destape" a Eduardo Rivera hecho por el dirigente nacional, Nadia Navarro advirtió que "tomaría sus decisiones", abriendo la posibilidad de sumarse a Morena en 2024. Recordó también la intención del partido obradorista de adherir a todos los partidos locales del país.

Nadia Navarro no es militante del PAN pero ha permanecido en su bancada en el Senado de la República.