Cancelan tradicional "Carrera Panorámica Tehuacán- Miahuatlán" por falta de apoyo de las autoridades municipales

Cancelada la edición número 34 de la tradicional "Carrera Panorámica Tehuacán- Miahuatlán" debido a falta de apoyo de las autoridades municipales, según Juan Hernández Libreros, organizador del evento deportivo. A pesar de solicitar intervención de Seguridad Pública y unidades médicas, no recibieron respuesta del presidente de Santiago Miahuatlán. La cancelación afecta la protección de los participantes, ya que únicamente requerían el apoyo en términos de seguridad por parte del municipio. Las peticiones al ayuntamiento se realizaron en mayo pero hasta ahora no ha habido respuesta ni acercamiento con el edil. Por su parte, Omar Toledo Balderas niega que se les haya enviado una solicitud formal con los requisitos correspondientes para obtener los apoyos necesarios por parte del gobierno local. Se hace énfasis en que si la carrera panorámica es un interés individual no pueden hacer mucho respecto a ello. Además se niega la información circulante en redes sociales sobre la falta de servicios prestados para el evento y se recalca que es un asunto particular y no una responsabilidad municipal. Cabe destacar que esta carrera era considerada como una de las más importantes y significativas desde el punto deportivo, ya que año tras año tenía gran aceptación en el municipio