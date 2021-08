Camila Cabello y las duras críticas que ha soportado contra su cuerpo

Cada vez son más los famosos que deciden tener un cuerpo natural y dejar de lado todo ese mundo de ejercicios y dietas. Una de esas estrellas que quiere mostrarse sin filtros es Camila Cabello, aunque esto ha ocasionado que caiga una lluvia de críticas negativas sobre ella.

Cabello es una fiel seguidora de la tendencia Body Positive, y a través de un video que publicó en Instagram aseguró que, en un principio, todas las cosas feas que le dijeron la afectaron muchísimo.

A pesar de ello, la cantante pudo reponerse y dejar a un lado a todas esas personas que intentaba hundirla. En una entrevista que realizó para Bustle, contó lo que ha hecho para poder vivir con la presión que todo el mundo mantiene en torno a su físico.

Expuso que en un principio estaba obsesionada con el mundo del gimnasio y de las dietas. Todo lo que le interesaba era perder peso rápidamente para poder lucir delgada a como diera lugar.

Ahora dijo que dejó esas rutinas de lado porque no era ella la que quería eso. Simplemente estaba cediendo a lo que las personas estaban pidiendo de ella y esas no eran sus metas para consigo misma.

Actualmente, Camila Cabello tiene como principal objetivo su salud por encima de todas las cosas. También señaló que su salud mental es muy importante y que por ello ha aprendido a combatir contra aquellos que solo le desean el mal.

"Puedes hacer ejercicio unas pocas horas al día y nunca comer carbohidratos ni nada, pero esa no es una vida equilibrada. Eso no es lo que quiero... No puedo cambiar para encajar en ese molde".