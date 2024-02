Ausencia de Plan de Remediación para la Presa de Valsequillo: Impacto en la Flora, Fauna y Salud Pública

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no tiene un programa de remediación para la Presa de Valsequillo, el humedal más importante de Puebla, a pesar de que recibe cientos de litros de aguas contaminadas cada segundo. La justificación es que el agua se destina únicamente al riego agrícola temporal. Expertos consideran que esta situación pone en peligro a las 283 especies de fauna y al menos 70 especies vegetales reconocidas por la Convención Internacional Ramsar.

Una solicitud hecha a través del portal de Transparencia reveló que la Conagua no ha implementado un plan para remediar la presa Manuel Ávila Camacho, conocida como Valsequillo. La dependencia justificó su inacción argumentando que el embalse está destinado exclusivamente al almacenamiento para uso agrícola y, por lo tanto, no requiere políticas de conservación o descontaminación.

El Dr. Pabel Antonio Cervantes Avilés enfatizó que la falta de acciones efectivas para descontaminar el embalse pone en riesgo a numerosas especies vegetales y animales endémicas y migratorias. Destacó que este sitio es crucial para preservar la biodiversidad en la región.

El Dr. Pabel Antonio Cervantes Avilés enfatizó que la falta de acciones efectivas para descontaminar el embalse pone en riesgo a numerosas especies vegetales y animales endémicas y migratorias. Destacó que este sitio es crucial para preservar la biodiversidad en la región.

Expertos coinciden en que antes de implementar un plan específico para remediar

Este informe revela datos preocupantes sobre la calidad del agua en un lugar crucial como lo es el humedal Valsequillo y expone cómo diversas autoridades federales son responsables directamente del deterioro ambiental presente en esta zona. En las manos está encontrar soluciones efectivas para evitar mayores impactos negativos en el ecosistema local.