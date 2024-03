Aumenta el número de menores poblanos viajando solos a Estados Unidos: Fundación "Pies Secos"

En lo que va del año, 320 menores poblanos han emprendido solos el viaje hacia Estados Unidos para reunirse con sus padres, a pesar de los riesgos significativos que enfrentan como la trata de personas, secuestros e incluso la muerte. Así lo informó Ricardo Andrade Cerezo, presidente de la Fundación “Pies Secos”.

Andrade destacó que esta situación no es nueva y ha ido en aumento, con un incremento del 40% en el número de menores migrantes que viajan hacia Estados Unidos. Los traficantes ahora han implementado un nuevo método donde cobran a las familias por el traslado de los niños y posteriormente los abandonan en la frontera.

Los destinos más comunes para estos niños son Nueva York, New Jersey y California, ciudades santuario conocidas por brindar protección a inmigrantes. En su mayoría provienen de municipios en Puebla como Atlixco, Tepeojuma e Izucar de Matamoros.

La Fundación Pies Secos hace un llamado a los padres migrantes para que eviten exponer a sus hijos a tales peligros, ya que aunque buscan protegerlos al enviarlos solos en busca de una vida mejor, están expuestos a situaciones extremas como trata o secuestro.

En el caso específico de Alan y sus hermanas abandonados en la frontera con Arizona, se espera que pronto se reencuentren con sus padres residentes en New Jersey. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe una amnistía gubernamental para estas situaciones y reunirse no implica obtener un estatus legal permanente.

La Fundación Pies Secos continúa brindando apoyo y seguimiento a este tipo de casos tan delicados para garantizar la seguridad y bienestar de estos menores vulnerables.