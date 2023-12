Aspirantes a la coordinación municipal en Zacatlán: una lista de figuras destacadas en la contienda política

Se postulan al menos 20 personas para la coordinación municipal en Zacatlán, incluidos ex presidentes municipales, militantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), ex diputados locales, empresarios e incluso ex aspirantes de otros partidos políticos. Entre los aspirantes se encuentran figuras destacadas como el expresidente municipal priista Luis Márquez Lecona, el exedil albiazul Raúl Hernández Quintero, el exdiputado local priista Jorge Luis Coriche Avilés y hasta el cantante Oscar Cruz.

Además, Eybar Márquez Manzano, un empresario que presidía la Delegación de la Cruz Roja Mexicana hasta hace poco, busca la candidatura por Morena junto con su esposa Yolanda Escobedo Gómez. También se han inscrito Gustavo Paco Vázquez y Asdruval Drake Hurtado.

Por otro lado, entre las mujeres que buscan una candidatura están Patricia Ramírez, Lourdes Martínez y Eloísa Barrios Rodríguez. El perfil más destacado para la diputación local es el de María del Carmen Cabrera Camacho.

Todo este proceso ha generado una efervescencia política notable en Zacatlán con propaganda en redes sociales, lonas y recorridos en colonias.

De acuerdo con las reglas del proceso de selección interna en Morena solo cuatro o seis perfiles pasarán a la primera etapa de selección mediante encuestas de la Comisión Nacional de Elecciones. La decisión final se dará a conocer hasta enero próximo.