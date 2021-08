Así quedó Sara Maldonado con su nueva cirugía estética

Sara Maldonado reveló que cambiaría su físico muy pronto, esto lo dijo a través de las redes sociales. Desde el 3 de julio Maldonado explicó que quería modificar su cuerpo para sentirse más cómoda con él. Parecía un simple rumor, pero lo cierto es que la artista sí se operó y no lo dudó.

La actriz dijo que arreglaría sus implantes de seno, dio un cambio radical porque decidió quitárselos por completo. Ya llevaba más de 20 años con los implantes y no quería seguir conviviendo con ellos porque le molestaban y deseaba sentirse libre.

Además de lo anterior, también decidió hacerse una lipoescultura para retirar la grasa de la espalda. Algo notable de Sara Maldonado es que fue muy directa, jamás ocultó nada. A tal punto, que dejó todo muy claro en las redes sociales antes de iniciar con su cirugía estética.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… Yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar. Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos. Por recomendación de los médicos me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla, me van a quitar los gorditos”.