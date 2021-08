Así han sido los concierto de Ariana Grande en Fortnite

Una de las grandes sorpresas del año fue el concierto que dio Ariana Grande en Fortnite. Se trató de uno de los mejores shows que ha tenido el juego, ya que estuvo muy bien preparado, además de que Ariana le brindó un pequeño homenaje a Mac Miller. Hubo una gran cantidad de asistencia y las redes sociales explotaron en comentarios positivos durante y después del evento.

Fortnite sigue siendo tendencia y referencia como videojuego

El crecimiento de Fortnite no se ha detenido desde que se volvió masivo en el mundo gamer. Es el Battle Royale con más demanda de los últimos años, pero esto no se debe solo a su jugabilidad. Epic Games sabe cómo hacer marketing para su título, lo vende por todo lo alto, algo que solo ellos pueden ejecutar. Por esta razón es que el concierto de Ariana Grande fue todo un éxito en todas las plataformas del juego.

Detalles del concierto de Ariana Grande en Fortnite

El show inició a las 17:00 horas de México, los jugadores que estaban presentes podían presenciar el espectáculo parados en una nave nodriza. Esta estaba en el centro del mapa, cuando Ariana llegó al juego se abrió una grieta y el público fue abducido al nuevo escenario del concierto. Allí estaba el cuerpo de Ariana Grande dormido en su versión de personaje de Fortnite.

Luego de presentar a Ariana, la pantalla se volvió negra y así dio inicio con la primera canción (Raindrops). El tracklist estuvo compuesto por 7 Rings, Be Alright, The Way ft. Mac Miller, R.E.M. y Positions. Durante el show Ariana le rindió tributo a su expareja fallecida, Mac Miller. En el concierto figuró como ella subía al cielo por medio de una escalera para poder cantarle a su novio. Fue el momento más emotivo del espectáculo y llenó a las redes sociales de comentarios geniales.