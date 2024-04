Asesinato de cuatro policías estatales en Chignahuapan: Gobernador promete justicia

El asesinato de cuatro policías estatales en San Francisco Terrerillos, Chignahuapan, no quedará impune, aseguró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Durante una rueda de prensa, el mandatario poblano expresó que "No descansaremos hasta hacer justicia y asegurar que su sacrificio no haya sido en vano, les aseguro que no habrá impunidad y daremos con los responsables".

Céspedes pidió a los ayuntamientos municipales reportar cualquier incidencia o hecho que supere sus capacidades en materia de seguridad. Además, solicitó asumir la responsabilidad en la seguridad pública y rendir informes sobre delitos graves o situaciones donde se vean superados.

El Secretario de Seguridad, Daniel Iván Cruz Luna detalló que la agresión se desencadenó después de la detención de un hombre transportando equipo táctico y ponchallantas en una camioneta color negro. Durante el enfrentamiento posterior con otros vehículos armados se produjeron detonaciones de armas de fuego resultando en la muerte de cuatro policías estatales y dejando dos heridos.

Aunque los agresores retiraron los cuerpos del lugar después del incidente, durante los operativos posteriores se encontró un cadáver dentro de una camioneta blanca. El gobierno ha ofrecido acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia y ha instado a las autoridades municipales a colaborar para prevenir futuros incidentes violentos.