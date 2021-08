Altair Jarabo celebró su boda por todo lo alto en París

En el mes de julio Altair Jarabo anunció su compromiso con el empresario y excónsul de Francia en México, Frédéric García. Desde ese momento mostraron su amor a todo el público y ahora están disfrutando su luna de miel en varias partes de México.

La noticia se hizo oficial por medio de Instagram. Y fue la mismísima Altair Jarabo la que se encargó de darle las buenas noticias a todos sus fans. En ningún momento se valió de otros o de los medios para anunciar su feliz matrimonio.

Pero allí no termina el mensaje, lo que transmitió fue mucho más profundo, también explicó lo que siente por su actual esposo.

“Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él porque lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, concluyó.