Alejandro Armenta Mier se compromete a respetar los derechos del magisterio y consolidar a Nueva Alianza

Alejandro Armenta Mier, al recibir su constancia como candidato a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza Puebla (PANAL), se comprometió solemnemente a respetar los derechos del magisterio y brindarles un espacio destacado en el proyecto de la Cuarta Transformación.

En un acto acompañado por el líder Emilio Salgado Néstor, así como militantes y simpatizantes del partido, Armenta aseguró que no menospreciará a los maestros de Puebla, reconociendo su papel crucial en la sociedad al formar a las nuevas generaciones. "Quienes desprecian a los maestros no comprenden que muchas veces estos profesionales sacrifican parte de su salario para proporcionar incluso elementos básicos como gises y agua para sus alumnos; lo digo porque personalmente me formé en escuelas públicas", expresó.

El candidato también se comprometió a fortalecer al Partido Nueva Alianza, describiéndolo como una fuerza política en crecimiento. "No debemos confiarnos; veo una gran fuerza en este partido con maestros y líderes que auguran un resurgimiento significativo. Mi compromiso es contribuir a consolidar esta tendencia tanto en el presente como en el futuro", enfatizó.

Durante este mismo evento, Armenta tomó protesta formalmente como candidato para la gubernatura, sumando así tres constancias de candidatura de los cinco partidos que integran la coalición "Sigamos Haciendo Historia". Se espera que próximamente reciba el respaldo oficial del partido Fuerza por México y Morena, al cual pertenece.

En relación a su equipo de campaña, Armenta anunció que Olivia Salomón Vivaldo ya no formará parte del mismo debido a su apoyo hacia Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial por Morena. Asimismo anticipó la designación de un nuevo perfil femenino para ocupar dicho puesto.

Armenta adelantó también que presentará todo su equipo completo durante las primeras semanas de marzo para iniciar formalmente la campaña electoral rumbo al periodo comprendido entre el 31 de marzo y 29 de mayo. Hasta ahora se han confirmado figuras clave tales como Julio Huerta Gómez, Rodrigo Abdala Dartigues y Gabriel Biestro Medinilla.