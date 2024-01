Alcalde de San Juan Tianguismanalco se defiende de acusaciones por atropellamiento a motociclista

El alcalde de San Juan Tianguismanalco, Martin Zenes Cortés, se ha visto envuelto en una polémica luego de ser acusado de atropellar a un motociclista en la zona de San Jerónimo Tecuanipan. Ante estas acusaciones, el alcalde ha negado rotundamente su participación en el incidente, alegando que su automóvil se encuentra en reparación y que no ha utilizado ninguno de sus vehículos recientemente.

En un video compartido en su cuenta de Facebook, Zenes Cortés aseguró que no estuvo presente en el lugar del accidente, ya que se encontraba participando en reuniones desde la mañana del pasado martes. Además, desmintió haber consumido bebidas embriagantes durante el incidente y afirmó estar colaborando con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos.

Sin embargo, surgieron contradicciones cuando se reveló que el automóvil involucrado en el accidente es un Nissan 370Z perteneciente al alcalde y supuestamente llevado a reparación desde el 6 de enero por problemas mecánicos. Estas discrepancias generaron dudas sobre la veracidad de las declaraciones del munícipe.

La víctima del accidente fue identificada como Miguel Lauro N., quien falleció tras ser arrollado por un vehículo deportivo Nissan 370Z conducido a exceso de velocidad. Testigos señalaron que el presunto responsable huyó del lugar tras abandonar la unidad.

El caso ha generado revuelo entre los habitantes locales, quienes retuvieron la unidad deportiva afirmando que pertenece al edil y algunos incluso aseguraron haberlo visto conduciéndola. Esta no es la primera vez que Zenes Cortés enfrenta controversias relacionadas con infracciones viales ilegales. En septiembre de 2023 fue detenido por realizar arrancones ilegales sobre Vía Atlixcáyotl e intentar evadir su responsabilidad presentándose como cirujano camino a una operación urgente.

La situación continúa desarrollándose mientras autoridades investigan los detalles y testimonios relacionados con este trágico incidente vial.

