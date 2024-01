Abandono de caseta de seguridad en telesecundaria de Puebla se convierte en peligro para alumnos

El personal educativo y los padres de familia de la telesecundaria "Licenciado Salvador Zamudio", ubicada en la colonia Lomas de Loreto, en Puebla, han presentado una denuncia preocupante. Según sus declaraciones, una caseta de seguridad abandonada se ha convertido en un punto peligroso para los alumnos, ya que está siendo utilizada por narcomenudistas. Ante esta situación alarmante, han solicitado la intervención urgente del ayuntamiento de Puebla.

En una entrevista con El Sol de Puebla, Almadelia Castelán Rodríguez, docente en dicha institución, detalló que este módulo desocupado ha sido objeto de vandalismo e incluso se incendió en dos ocasiones. Además, señaló que vendedores de droga operan en el lugar. A pesar de haber reportado esta problemática a las autoridades municipales, no han recibido una respuesta favorable.

Castelán Rodríguez también destacó el alto grado de violencia presente en la zona y mencionó que la caseta sirve como punto focal para los vendedores de droga. Estos esperan a las entradas y salidas de los estudiantes para ofrecerles sustancias ilícitas.